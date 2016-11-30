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ALBA REGIONAL WATER

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 12.000.000 €
Wasser, Abwasser : 12.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/02/2019 : 12.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALBA REGIONAL WATER
Übergeordnetes Projekt
ROMANIA REGIONAL WATER PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/02/2019
20160759
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ALBA REGIONAL WATER
SC APA CTTA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 114 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Financing Alba County regional operator's contribution during the 2014-2020 programming period to the investment programme funded by the Large Infrastructure Operational Programme

This project will improve and extend the water supply and sanitation infrastructure in Alba County, within the Large Infrastructure Operational Programme 2014-2020, in order to accelerate the process of complying with Romania's commitments in the EU Accession Treaty and bringing the sector in line with the standards set by Directive 91/271/EEC and Directive 98/83/EC.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have a significant positive environmental and public health impact and contribute to meeting the country's needs in the water and sanitation sector, in relation to compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
01/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALBA REGIONAL WATER
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ROMANIA REGIONAL WATER PROGRAMME LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALBA REGIONAL WATER
Datum der Veröffentlichung
1 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85910595
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160759
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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01/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALBA REGIONAL WATER
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ROMANIA REGIONAL WATER PROGRAMME LOAN

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen