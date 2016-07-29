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NORTH POLE ONSHORE WIND FARM

Unterzeichnung(en)

Betrag
179.099.518 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 179.099.518 €
Energie : 179.099.518 €
Unterzeichnungsdatum
7/11/2017 : 79.099.518 €
7/11/2017 : 100.000.000 €
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18/02/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
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18/02/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
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17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Investitionsoffensive für Europa: EIB finanziert größten europäischen Onshore-Windpark in Nordschweden

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/11/2017
20160729
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
GE Financial Services / Macquarie Capital (Europe) Limited
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 179 million
EUR 741 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the construction of an onshore wind farm with a capacity of up to 650MW in northern Sweden about 25 km from the city of Piteå.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to security of energy supply and environmental objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Swedish government issued a framework permit for the Markbygden cluster in March 2010 based on an overarching environmental impact assessment (EIA) from 2008, covering the cumulative effects of the whole development. The complementary EIA for Phase 1, which includes this project, was issued in May 2011 and the competent authority issued the environmental permit in December 2011. The site is currently mostly used for industry related to forestry and reindeer husbandry. The potential impact on reindeer husbandry has been subject to special attention and consideration during the development phase of the project. The project will pay direct compensation to the neighbouring community and the Sami indigenous tribe, with whom an agreement on benefit-sharing has been reached based on free prior informed consent. During appraisal, compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
18/02/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
18/02/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
18 Feb 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70352022
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160729
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
18 Feb 2017
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73516818
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160729
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
204477302
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160729
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
Datenblätter
NORTH POLE ONSHORE WIND FARM
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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