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BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Lettland : 3.000.000 €
Estland : 3.000.000 €
Litauen : 10.000.000 €
Gesundheit : 2.000.000 €
Verkehr : 9.000.000 €
Energie : 9.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/06/2017 : 150.000 €
28/06/2017 : 150.000 €
28/06/2017 : 150.000 €
28/06/2017 : 150.000 €
28/06/2017 : 200.000 €
28/06/2017 : 200.000 €
28/06/2017 : 500.000 €
28/06/2017 : 500.000 €
28/06/2017 : 675.000 €
28/06/2017 : 675.000 €
28/06/2017 : 675.000 €
28/06/2017 : 675.000 €
28/06/2017 : 675.000 €
28/06/2017 : 675.000 €
28/06/2017 : 675.000 €
28/06/2017 : 675.000 €
28/06/2017 : 900.000 €
28/06/2017 : 900.000 €
28/06/2017 : 900.000 €
28/06/2017 : 900.000 €
28/06/2017 : 2.250.000 €
28/06/2017 : 2.250.000 €
28/06/2017 : 2.250.000 €
28/06/2017 : 2.250.000 €
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24/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND
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08/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: Juncker-Plan: EIB beteiligt sich mit 20 Millionen Euro am BaltCap Infrastructure Fund

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/07/2017
20160687
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND
AS BALTCAP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 80 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment fund focusing on infrastructure projects in the Baltic countries

The fund will invest equity primarily in small to medium-sized greenfield infrastructure assets through special purpose vehicles (SPVs) alongside a strong industrial partner.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, in which case the projects may be subject to a full EIA, following screening based on Annex III of the EIA Directive by the competent authorities. The promoter's capacity and procedures will be assessed to ensure that the fund management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most, if not all, of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU where applicable.

Weitere Unterlagen
24/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND
08/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: Juncker-Plan: EIB beteiligt sich mit 20 Millionen Euro am BaltCap Infrastructure Fund

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND
Datum der Veröffentlichung
24 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69310180
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160687
Sektor(en)
Verkehr
Gesundheit
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Lettland
Litauen
Estland
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND
Datum der Veröffentlichung
8 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190604746
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20160687
Sektor(en)
Verkehr
Gesundheit
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Lettland
Litauen
Estland
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND
Datenblätter
BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: Juncker-Plan: EIB beteiligt sich mit 20 Millionen Euro am BaltCap Infrastructure Fund

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen