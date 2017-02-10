Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

MECHATRONIC AND CABLE MANUFACTURING MAGHREB

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 1.679.900 €
Tunesien : 28.320.100 €
Industrie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2017 : 1.679.900 €
11/12/2017 : 5.300.000 €
31/03/2021 : 9.000.000 €
11/12/2017 : 14.020.100 €
Andere Links
Related public register
27/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MECHATRONIC AND CABLE MANUFACTURING MAGHREB
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: EIB vergibt 21 Millionen Euro an OneTech zur Förderung innovativer Produkte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2017
20160661
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MECHATRONIC AND CABLE MANUFACTURING MAGHREB
ONE TECH HOLDING
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 43 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's new product development and capital expenditure programme focusing on cables and mechatronic components.

The investments aim to improve the promoter's competitiveness and to increase its manufacturing capacities and own value added. The investments will be carried out in Tunisia and to a minor extent in one location in Morocco.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project may entail the construction of new buildings that might require an environmental impact assessment (EIA) under Tunisian regulation. Environmental details will be assessed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
27/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MECHATRONIC AND CABLE MANUFACTURING MAGHREB
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: EIB vergibt 21 Millionen Euro an OneTech zur Förderung innovativer Produkte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MECHATRONIC AND CABLE MANUFACTURING MAGHREB
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69867645
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160661
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
27/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MECHATRONIC AND CABLE MANUFACTURING MAGHREB
Andere Links
Übersicht
MECHATRONIC AND CABLE MANUFACTURING MAGHREB
Datenblätter
MECHATRONIC AND CABLE MANUFACTURING MAGHREB
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: EIB vergibt 21 Millionen Euro an OneTech zur Förderung innovativer Produkte

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: EIB vergibt 21 Millionen Euro an OneTech zur Förderung innovativer Produkte
Andere Links
Related public register
27/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MECHATRONIC AND CABLE MANUFACTURING MAGHREB

Videos

Thumbnail: Investing in a resilient and inclusive future
Investing in a resilient and inclusive future
Learn more
Thumbnail: Providing opportunities to Tunisia’s young talented people
Providing opportunities to Tunisia’s young talented people
Learn more

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen