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INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Guinea : 300.000.000 €
Energie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2018 : 130.000.000 €
4/03/2021 : 170.000.000 €
Andere Links
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08/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section malienne
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08/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section guinéenne
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13/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI
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04/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) - Linsan-Fomi
Zugehörige Pressemitteilungen
Team Europe stellt 330 Millionen Euro für die neue 225-Kilovolt-Leitung zwischen Guinea und Mali bereit, die Millionen von Menschen in Westafrika mit sauberem und bezahlbarem Strom versorgen wird

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2018
20160638
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 311 million
EUR 612 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Implementation of 225 kV power lines interconnecting Mali (substation of Sanankoroba) with the OMVG interconnector (substation of Linsan, Middle Guinea) as well as the CLSG interconnector (substation of N'Zérékoré, Forested Guinea). The project also includes several substations and the associated distribution network supporting rural electrification along the line route.

The main purpose of the project is to support the development of hydropower potential of Guinea while fostering regional electricity trade to Mali as well as to enable the electrification of Forested Guinea and Upper Guinea.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU, the project would fall under Annex I of the EU EIA Directive, requiring an Environmental Impact Assessment. In accordance with the national related regulations in Guinea and Mali as well as with the environmental and social standards of the African Development Bank, World Bank and IFC, Environmental and Social Impact Assessments (ESIA) have been carried out in 2015 in both countries for the 225 kV sections Sanankoroba – Fomi and Fomi – N'Zérékoré. Associated Environmental and Social Management Plans (ESMP) and Resettlement Action Plans (RAP) were also been prepared within that context. The impacts that can be typically expected from the proposed project relate to visual impact, vegetation clearance, impacts on flying vertebrate, electromagnetic fields, noise nuisance, disturbance during construction as well as land acquisition and resettlement. The comprehensiveness of the ESIA processes, studies and management plans undertaken for the project and the associated infrastructure will be assessed in detail during appraisal against EIB Environmental and Social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Weitere Unterlagen
08/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section malienne
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section malienne
Datum der Veröffentlichung
8 Sep 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86759972
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160638
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Etude d'Impact Environnemental et Social - Section guinéenne
Datum der Veröffentlichung
8 Sep 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86761891
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160638
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84967718
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160638
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI - Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) - Linsan-Fomi
Datum der Veröffentlichung
4 Dec 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135397240
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160638
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI
Datenblätter
INTERCONNEXION ELECTRIQUE 225 KV GUINEE-MALI
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen