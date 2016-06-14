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MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 24.000.000 €
Österreich : 36.000.000 €
Deutschland : 60.000.000 €
Verkehr : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/02/2018 : 24.000.000 €
1/02/2018 : 36.000.000 €
1/02/2018 : 60.000.000 €
Andere Links
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13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
Related public register
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/02/2018
20160614
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
MITSUI RAIL CAPITAL EUROPE BV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension of a locomotive fleet for leasing to European rail freight service operators

The project consists of the acquisition of electric locomotives for leasing to European rail operating companies. Most locomotives will be homologated for operation in several countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The manufacture of the new train sets will take place in the manufacturer's plant and does not fall within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; therefore no EIA is required. Compliance with applicable EU directives will be checked during the Bank's due diligence at appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
Datum der Veröffentlichung
13 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83562561
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160614
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Italien
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124856225
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160614
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Italien
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
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10/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
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Übersicht
MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING
Datenblätter
MITSUI RAIL EUROPE LOCOMOTIVE LEASING

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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