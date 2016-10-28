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VALIO RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 30.000.000 €
Industrie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/03/2017 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALIO RDI
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VALIO RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: #investEU: EIB finanziert gesündere Milchprodukte von Valio

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/03/2017
20160557
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Food products
VALIO OY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 68 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Research, development and innovation (RDI) investments related to dairy and functional food products during the 2017-2020 period

The RDI investment aims to increase competitiveness through innovation in the food sector. In particular, the project will target healthier dairy products as well as more efficient technical solutions in terms of protecting the environment and consuming resources (e.g. fresh water and energy).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. At appraisal, it will be determined if any of the activities to be carried out would require a change to existing environmental permits.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. The details will be verified during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALIO RDI
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VALIO RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: #investEU: EIB finanziert gesündere Milchprodukte von Valio

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALIO RDI
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67703235
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160557
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VALIO RDI
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
162805825
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160557
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALIO RDI
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23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VALIO RDI
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Food products
Datenblätter
VALIO RDI
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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