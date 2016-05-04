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AZ SINT LUCAS HOSPITAL GENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 50.000.000 €
Gesundheit : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2016 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AZ SINT LUCAS HOSPITAL GENT
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AZ SINT LUCAS HOSPITAL GENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB finanziert Ausbau des Sint-Lucas-Krankenhauses im belgischen Gent

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 August 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2016
20160504
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AZ SINT LUCAS HOSPITAL GENT
AZ SINT-LUCAS & VOLKSKLINIEK
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 105 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The rehabilitation and centralization of the hospital campus AZ Sint-Lucas in the city of Ghent.

This project will benefit to the overall health strategy of the region through appropriately configured infrastructure. The new and rehabilitated facilities will allow for new spaces, introduction of state-of-the-art technology and the reorganization of service delivery models, capable to respond to the evolving demographic and epidemiological needs of the population.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU as amended, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EEC/ and/or 2004/17/EEC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AZ SINT LUCAS HOSPITAL GENT
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AZ SINT LUCAS HOSPITAL GENT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB finanziert Ausbau des Sint-Lucas-Krankenhauses im belgischen Gent

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AZ SINT LUCAS HOSPITAL GENT
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67640054
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160504
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AZ SINT LUCAS HOSPITAL GENT
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165057458
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160504
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AZ SINT LUCAS HOSPITAL GENT
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AZ SINT LUCAS HOSPITAL GENT
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AZ SINT LUCAS HOSPITAL GENT
Datenblätter
AZ SINT LUCAS HOSPITAL GENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB finanziert Ausbau des Sint-Lucas-Krankenhauses im belgischen Gent

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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