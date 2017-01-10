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SKELETON (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 6.486.769 €
Deutschland : 8.513.231 €
Industrie : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/02/2017 : 3.243.384,5 €
10/02/2017 : 3.243.384,5 €
10/02/2017 : 4.256.615,5 €
10/02/2017 : 4.256.615,5 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Januar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/02/2017
20160494
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SKELETON (EGFF)
SKELETON TECHNOLOGIES OU, SKELETON TECHNOLOGIES GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 35 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the ongoing investment programme of an innovative start-up in the field of electrical energy storage systems based on supercapacitors, to support its growth and further commercialisation of new products.

The project concerns mainly the extension of the company's manufacturing capacity in Grossröhrsdorf (Germany), as well as investments in research, development and innovation (RDI) in the area of supercapacitor materials, products and solutions. The technology is expected to play an increasingly important role in industrial and automotive drives' energy efficiency by complementing batteries or as a standalone electric storage device, as well as in electrical grid stability applications in context of renewable energy generation, such as wind or solar power plants.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project activities are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU as amended. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments requires an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Kommentar(e)

Loan foreseen under the European Growth Finance Facility (EGFF)

Weitere Unterlagen
16/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKELETON (EGFF)
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKELETON (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71932947
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160494
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SKELETON (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134796255
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160494
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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