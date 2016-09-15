Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PRIVATE MEDICAL NETWORK EXPANSION IN ROMANIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 15.000.000 €
Gesundheit : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/06/2017 : 15.000.000 €
Andere Links
Related public register
26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRIVATE MEDICAL NETWORK EXPANSION IN ROMANIA
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Bank der EU unterstützt privaten Gesundheitsdienstleister Regina Maria beim Ausbau seines Versorgungsnetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/06/2017
20160483
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PRIVATE MEDICAL NETWORK EXPANSION IN ROMANIA
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 87 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing the private healthcare provider Regina Maria to upgrade and expand its network of private outpatient and inpatient facilities in Romania

The project aims to improve the quality and availability of healthcare services in Romania.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the promoter to take all requisite measures to ensure that the environmental procedures for all projects of the expansion plan comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

The Bank will require the promoter to take all requisite measures to ensure that the procurement procedures for all projects of the expansion plan comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

Weitere Unterlagen
26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRIVATE MEDICAL NETWORK EXPANSION IN ROMANIA
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Bank der EU unterstützt privaten Gesundheitsdienstleister Regina Maria beim Ausbau seines Versorgungsnetzes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRIVATE MEDICAL NETWORK EXPANSION IN ROMANIA
Datum der Veröffentlichung
26 Apr 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69376291
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160483
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRIVATE MEDICAL NETWORK EXPANSION IN ROMANIA
Andere Links
Übersicht
PRIVATE MEDICAL NETWORK EXPANSION IN ROMANIA
Datenblätter
PRIVATE MEDICAL NETWORK EXPANSION IN ROMANIA
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Bank der EU unterstützt privaten Gesundheitsdienstleister Regina Maria beim Ausbau seines Versorgungsnetzes

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Bank der EU unterstützt privaten Gesundheitsdienstleister Regina Maria beim Ausbau seines Versorgungsnetzes
Andere Links
Related public register
26/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRIVATE MEDICAL NETWORK EXPANSION IN ROMANIA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen