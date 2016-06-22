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WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
53.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 53.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2020 : 3.000.000 €
25/10/2017 : 4.000.000 €
6/04/2021 : 4.000.000 €
20/10/2017 : 4.000.000 €
10/07/2020 : 4.000.000 €
10/12/2020 : 5.000.000 €
10/02/2020 : 7.000.000 €
24/10/2019 : 10.000.000 €
26/07/2018 : 12.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/10/2017
20160466
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY
Microfinance service providers
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 53 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework credit line of up to EUR 50 m to provide medium to long-term funding to micro and small enterprises (MSEs) through selected financial intermediaries in West African countries

This operation is expected to support private sector development by increasing financial inclusion and access to finance for MSEs. This will contribute to employment generation and poverty reduction.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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90,000 smallholders and entrepreneurs to benefit from EIB backed expansion of Mali’s leading microfinance institution
West Africa Microfinance Facility
Fotograf: Richard Willis
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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