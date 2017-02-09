IFRRU 2014-2020

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
EIB lending facility to finance urban renewal projects under the Financial Instrument for Urban Rehabilitation and Revitalisation (IFRRU).
The proposed operation responds to public policy objectives by financing urban revitalisation and regeneration projects. It will also contribute to climate action objectives, as energy efficiency projects will be considered eligible projects.
The project is expected to entail positive environmental and social externalities in particular with regard to improvements in energy efficiency of the building stock, in the quality of life for local residents, in the attractiveness and competitiveness of cities and in social cohesion through the regeneration of disadvantaged urban areas. The improvement of energy efficiency by retrofitting existing buildings will reduce energy consumption and lower CO2 emissions, contributing to security of supply and mitigation objectives. The project also contributes to environmental protection (tackling climate change).
Contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, including publication of tender notices in the Official Journal of the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.