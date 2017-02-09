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IFRRU 2014-2020

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 500.000.000 €
Stadtentwicklung : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/08/2017 : 100.000.000 €
16/12/2021 : 200.000.000 €
23/12/2022 : 200.000.000 €
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14/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IFRRU 2014-2020
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB fördert Stadtsanierung und Energieeffizienz mit 300 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/08/2017
20160351
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IFRRU 2014-2020
REPUBLICA PORTUGUESA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EIB lending facility to finance urban renewal projects under the Financial Instrument for Urban Rehabilitation and Revitalisation (IFRRU).

The proposed operation responds to public policy objectives by financing urban revitalisation and regeneration projects. It will also contribute to climate action objectives, as energy efficiency projects will be considered eligible projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to entail positive environmental and social externalities in particular with regard to improvements in energy efficiency of the building stock, in the quality of life for local residents, in the attractiveness and competitiveness of cities and in social cohesion through the regeneration of disadvantaged urban areas. The improvement of energy efficiency by retrofitting existing buildings will reduce energy consumption and lower CO2 emissions, contributing to security of supply and mitigation objectives. The project also contributes to environmental protection (tackling climate change).

Contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, including publication of tender notices in the Official Journal of the EU.

Weitere Unterlagen
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Portugal: EIB fördert Stadtsanierung und Energieeffizienz mit 300 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IFRRU 2014-2020
Datum der Veröffentlichung
14 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75001101
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160351
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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