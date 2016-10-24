Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

TERNA RETI ELETTRICHE VII

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2016 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERNA RETI ELETTRICHE VII
Related public register
21/12/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE VII - New 132 kV substation in Mercatello and associated connections
Related public register
21/12/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE VII - Two new 150 kV substations in Vaglio and Oppido and associated connections
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - TERNA RETI ELETTRICHE VII

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2016
20160345
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TERNA RETI ELETTRICHE VII
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 401 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project is a multi-component investment programme. The main sub-project concerns the adjustment and renovation of 350 electrical substations recently acquired from the national railway company (RFI). Other sub-projects involve the construction of new substations and the associated connections and the installation of reactive power compensation equipment. The sub-projects of the programme are geographically dispersed throughout Italy.

The main purpose of the main sub-project is to enable Terna to take over the operation of the former RFI substations. The main purpose of the other sub-projects is to integrate renewable generation into the grid and to improve quality and reliability of supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some sub-projects of the programme fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The potential impact of the programme includes visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance and birds' collision and mortality. Environmental impact studies have been carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the programme have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2014/25/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU and according to the relevant Italian legislation (D.lgs. 163/2006 and D.lgs. 50/2016).

Weitere Unterlagen
14/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERNA RETI ELETTRICHE VII
21/12/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE VII - New 132 kV substation in Mercatello and associated connections
21/12/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE VII - Two new 150 kV substations in Vaglio and Oppido and associated connections
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - TERNA RETI ELETTRICHE VII

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERNA RETI ELETTRICHE VII
Datum der Veröffentlichung
14 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68159177
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160345
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE VII - New 132 kV substation in Mercatello and associated connections
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70140510
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160345
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE VII - Two new 150 kV substations in Vaglio and Oppido and associated connections
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70140029
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160345
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TERNA RETI ELETTRICHE VII
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
183404305
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160345
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERNA RETI ELETTRICHE VII
Related public register
21/12/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE VII - New 132 kV substation in Mercatello and associated connections
Related public register
21/12/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - TERNA RETI ELETTRICHE VII - Two new 150 kV substations in Vaglio and Oppido and associated connections
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - TERNA RETI ELETTRICHE VII
Andere Links
Übersicht
TERNA RETI ELETTRICHE VII
Datenblätter
TERNA RETI ELETTRICHE VII

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen