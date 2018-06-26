Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The project consists of an equity participation in Sawari Ventures Fund I, a USD 50m (EUR c. 42.7m) regional venture capital fund investing in growth and seed stage innovative businesses mostly in Egypt, and to a lesser extent in Tunisia and Morocco.
The fund aims to generate a return on investment for its investors coupled with a significant developmental impact, given: - its focus on young businesses providing innovative products and solutions; - its potential to create quality jobs especially for younger generations; - its provision of growth financing to SMEs principally in Egypt, but also, in Tunisia and Morocco; - its provision of seed stage financing through a local affiliated accelerator; - its financial and technical support to innovative businesses.
The fund's investment guidelines will provide for procurement guidelines acceptable to the Bank.
N/A
The proposed operation would be fully in line with EU policies regarding the financing of SMEs in the MENA region. The fund will support strategic priorities, in terms of increasing access to finance and employment creation by promoting private sector development as well as stimulating innovative ICT solutions that support local communities, boost growth and retain young talent.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.