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SAWARI VENTURES FUND I

Unterzeichnung(en)

Betrag
9.860.636,34 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 1.479.095,45 €
Tunesien : 1.479.095,45 €
Ägypten : 6.902.445,44 €
Dienstleistungen : 9.860.636,34 €
Unterzeichnungsdatum
21/11/2018 : 1.479.095,45 €
21/11/2018 : 1.479.095,45 €
21/11/2018 : 6.902.445,44 €
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26/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAWARI VENTURES FUND I
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SAWARI VENTURES FUND I
Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: EIB investiert 11,3 Millionen US-Dollar in den Sawari Ventures Fund
Übergeordnetes Projekt
ERI RISK CAPITAL FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/11/2018
20160298
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SAWARI VENTURES FUND I
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 45 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an equity participation in Sawari Ventures Fund I, a USD 50m (EUR c. 42.7m) regional venture capital fund investing in growth and seed stage innovative businesses mostly in Egypt, and to a lesser extent in Tunisia and Morocco.

The fund aims to generate a return on investment for its investors coupled with a significant developmental impact, given: - its focus on young businesses providing innovative products and solutions; - its potential to create quality jobs especially for younger generations; - its provision of growth financing to SMEs principally in Egypt, but also, in Tunisia and Morocco; - its provision of seed stage financing through a local affiliated accelerator; - its financial and technical support to innovative businesses.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's investment guidelines will provide for procurement guidelines acceptable to the Bank.

N/A

Kommentar(e)

The proposed operation would be fully in line with EU policies regarding the financing of SMEs in the MENA region. The fund will support strategic priorities, in terms of increasing access to finance and employment creation by promoting private sector development as well as stimulating innovative ICT solutions that support local communities, boost growth and retain young talent.

Weitere Unterlagen
26/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAWARI VENTURES FUND I
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SAWARI VENTURES FUND I
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ERI RISK CAPITAL FACILITY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: EIB investiert 11,3 Millionen US-Dollar in den Sawari Ventures Fund

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAWARI VENTURES FUND I
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85078504
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160298
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Marokko
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SAWARI VENTURES FUND I
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
248992743
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20160298
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Marokko
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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26/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAWARI VENTURES FUND I
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Andere Links
Übersicht
SAWARI VENTURES FUND I
Datenblätter
SAWARI VENTURES FUND I
Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: EIB investiert 11,3 Millionen US-Dollar in den Sawari Ventures Fund
Übergeordnetes Projekt
ERI RISK CAPITAL FACILITY

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Übergeordnetes Projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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