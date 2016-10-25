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CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T

Unterzeichnung(en)

Betrag
168.024.303 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 168.024.303 €
Verkehr : 168.024.303 €
Unterzeichnungsdatum
24/10/2016 : 168.024.303 €
Andere Links
Related public register
23/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T
Related public register
12/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T - Link to environmental information
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: #InvestEU: EU unterstützt Ausbau des Flughafens Kopenhagen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/10/2016
20160291
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T
COPENHAGEN AIRPORTS AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
DKK 1250 million (EUR 168 million)
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the expansion of Copenhagen Airport to cater for future growth in air traffic and enhance passenger service standards and operational efficiency. It represents the next phase in the airport's plans to grow to 40 million passengers a year and includes piers, new stands and a range of other airside and landside upgrades.

The project will increase capacity and service levels at Copenhagen Airport, benefiting both passengers and other airport stakeholders alike.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, meaning that the competent authority makes the decision as to whether a full EIA is required or not. This will be reviewed further during project appraisal, together with how any impact so assessed will be mitigated.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
23/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T
12/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T - Link to environmental information
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: #InvestEU: EU unterstützt Ausbau des Flughafens Kopenhagen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T
Datum der Veröffentlichung
23 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69558856
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160291
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T - Link to environmental information
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86847900
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160291
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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23/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T
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12/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T - Link to environmental information
Andere Links
Übersicht
CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T
Datenblätter
CPH AIRPORT EXPANSION TEN-T
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: #InvestEU: EU unterstützt Ausbau des Flughafens Kopenhagen

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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