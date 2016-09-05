EGEA NETWORKS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises part of the multi-annual investment programme of the promoter's group, focusing on three of its business areas: district heating, water and waste collection.
The main purpose of the project is to develop and optimise the district heating supply services to better serve existing and future demand. The project is expected to reduce CO2 and other pollutants emissions, by replacing individual smaller, fossil-fuel-fired heating boilers in residential and public buildings. The water components aim to improve sustainability and efficiency. Investments in waste management facilities should contribute to improving the waste management system in the service areas of the promoter by improving selective waste collection and increasing the share of municipal waste subject to recovery, treatment and recycling.
District heating projects typically fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, leaving it to the national competent authority to determine whether an environmental impact assessment is required according to criteria defined in Annex III of the directive. The project schemes in integrated water services and waste collection are not likely to have a significant environmental and social impact and none of them are expected to require EIA. During appraisal, the promoter's environmental, health and safety procedures will be assessed to determine that they are acceptable and in line with Bank environmental and social (E&S) requirements.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, (i.e. Directive 2004/17/EC and Directive 2004/18/EC where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.