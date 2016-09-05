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EGEA NETWORKS

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 40.000.000 €
Müllbeseitigung : 2.560.000 €
Wasser, Abwasser : 10.240.000 €
Energie : 27.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/11/2017 : 498.170,42 €
17/11/2017 : 585.498,35 €
17/11/2017 : 589.829,58 €
17/11/2017 : 886.501,65 €
17/11/2017 : 1.992.681,67 €
17/11/2017 : 2.341.993,41 €
17/11/2017 : 2.359.318,33 €
17/11/2017 : 3.546.006,59 €
17/11/2017 : 5.293.060,69 €
17/11/2017 : 6.220.920 €
17/11/2017 : 6.266.939,31 €
17/11/2017 : 9.419.080 €
Andere Links
Related public register
23/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGEA NETWORKS
Related public register
13/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EGEA NETWORKS - Studio Ambientale

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/11/2017
20160241
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EGEA NETWORKS
EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 110 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises part of the multi-annual investment programme of the promoter's group, focusing on three of its business areas: district heating, water and waste collection.

The main purpose of the project is to develop and optimise the district heating supply services to better serve existing and future demand. The project is expected to reduce CO2 and other pollutants emissions, by replacing individual smaller, fossil-fuel-fired heating boilers in residential and public buildings. The water components aim to improve sustainability and efficiency. Investments in waste management facilities should contribute to improving the waste management system in the service areas of the promoter by improving selective waste collection and increasing the share of municipal waste subject to recovery, treatment and recycling.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

District heating projects typically fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, leaving it to the national competent authority to determine whether an environmental impact assessment is required according to criteria defined in Annex III of the directive. The project schemes in integrated water services and waste collection are not likely to have a significant environmental and social impact and none of them are expected to require EIA. During appraisal, the promoter's environmental, health and safety procedures will be assessed to determine that they are acceptable and in line with Bank environmental and social (E&S) requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, (i.e. Directive 2004/17/EC and Directive 2004/18/EC where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGEA NETWORKS
13/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EGEA NETWORKS - Studio Ambientale

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGEA NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68176095
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160241
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EGEA NETWORKS - Studio Ambientale
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86905542
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160241
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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