Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)

Unterzeichnung(en)

Betrag
71.003.646,14 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 71.003.646,14 €
Verkehr : 29.821.531,38 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 41.182.114,76 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2016 : 29.821.531,38 €
19/12/2016 : 41.182.114,76 €
Andere Links
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Related public register
19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Ternivka site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Related public register
19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво об’єкту транспортної інфраструктури - Ternivka site (In Ukrainian)
Related public register
18/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Maryanske site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Related public register
19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт - Maryanske site (In Ukrainian)
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: Bank der EU hält ihre Zusage ein, im Rahmen des speziellen Hilfspakets der EU finanzielle Hilfe von 3 Milliarden Euro bereitzustellen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2016
20160178
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Cereal production and transport
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the expansion and modernisation of the promoter's logistics infrastructure in Ukraine.

The project is expected to remove existing bottlenecks related to transportation and storage of cereals, reduce the in-land transportation costs as well as increase the annual volume of exported agricultural commodities. It is also expected to have a positive impact overall on the environment and employment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have a positive impact overall on the environment and employment by supporting the introduction of more resource-efficient in-land transportation of cereals, resulting in higher profitability as well as reduced losses and waste along the post-harvest infrastructure. The project should also raise safety, health and environmental standards throughout the promoter's operations.

The Bank will require the promoter(s) to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Ternivka site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво об’єкту транспортної інфраструктури - Ternivka site (In Ukrainian)
18/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Maryanske site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт - Maryanske site (In Ukrainian)
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: Bank der EU hält ihre Zusage ein, im Rahmen des speziellen Hilfspakets der EU finanzielle Hilfe von 3 Milliarden Euro bereitzustellen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70110303
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160178
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Ternivka site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Datum der Veröffentlichung
19 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90285278
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160178
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво об’єкту транспортної інфраструктури - Ternivka site (In Ukrainian)
Datum der Veröffentlichung
19 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90286076
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160178
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Maryanske site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Datum der Veröffentlichung
18 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90281247
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160178
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт - Maryanske site (In Ukrainian)
Datum der Veröffentlichung
19 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90288114
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160178
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
154325372
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160178
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Related public register
19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Ternivka site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Related public register
19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво об’єкту транспортної інфраструктури - Ternivka site (In Ukrainian)
Related public register
18/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Maryanske site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Related public register
19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт - Maryanske site (In Ukrainian)
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Andere Links
Übersicht
Cereal production and transport
Datenblätter
NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: Bank der EU hält ihre Zusage ein, im Rahmen des speziellen Hilfspakets der EU finanzielle Hilfe von 3 Milliarden Euro bereitzustellen

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: Bank der EU hält ihre Zusage ein, im Rahmen des speziellen Hilfspakets der EU finanzielle Hilfe von 3 Milliarden Euro bereitzustellen
Andere Links
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)
Related public register
19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Ternivka site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Related public register
19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво об’єкту транспортної інфраструктури - Ternivka site (In Ukrainian)
Related public register
18/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ - Maryanske site - Причал вантажний з операційною акваторією та водними підходами (In Ukrainian)
Related public register
19/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION) - ЗВІТ з оцінки впливу на довкілля - Нове будівництво перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт - Maryanske site (In Ukrainian)
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NIBULON (CEREAL PRODUCTION AND TRANSPORTATION)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen