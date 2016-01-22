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ZACHODNIOPOMORSKIE REGIONAL FRAMEWORK II

Unterzeichnung(en)

Betrag
58.772.362,88 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 58.772.362,88 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 24.684.392,41 €
Verkehr : 34.087.970,47 €
Unterzeichnungsdatum
7/05/2018 : 24.684.392,41 €
7/05/2018 : 34.087.970,47 €
Andere Links
Related public register
01/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZACHODNIOPOMORSKIE REGIONAL FRAMEWORK II
Übergeordnetes Projekt
POLAND REGIONAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Dezember 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/05/2018
20160122
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ZACHODNIOPOMORSKIE REGIONAL FRAMEWORK II
WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 250 million (EUR 60 million)
PLN 800 million (EUR 192 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation, structured as a framework loan, will support priority schemes in road safety improvements, sustainable mobility, culture, health and public buildings, included in the current investment programme of the Zachodniopomorskie region in Poland. The loan will be signed under the 2017-0081 Poland Regional Infrastructure Programme.

The programme will contribute to the implementation of the West Pomeranian Regional Development Strategy (looking towards 2020) and will thus help to achieve the objectives of improving accessibility and transport system in the region, preserving the cultural heritage and enhancing quality of life of inhabitants through upgrading of urban infrastructure. The majority of investments are due to be implemented within the framework of the Regional Operational Programme of West Pomeranian Voivodeship 2014-2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

With the appropriate conditions in place, the project is acceptable for financing in environmental and social terms.

The promoter is subject to the public procurement regime. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
01/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZACHODNIOPOMORSKIE REGIONAL FRAMEWORK II
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
POLAND REGIONAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZACHODNIOPOMORSKIE REGIONAL FRAMEWORK II
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78113126
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160122
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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01/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZACHODNIOPOMORSKIE REGIONAL FRAMEWORK II
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Datenblätter
ZACHODNIOPOMORSKIE REGIONAL FRAMEWORK II
Übergeordnetes Projekt
POLAND REGIONAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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