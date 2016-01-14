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CALVIN SMARTMETER ROLL-OUT

Unterzeichnung(en)

Betrag
51.891.143,92 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 51.891.143,92 €
Energie : 51.891.143,92 €
Unterzeichnungsdatum
8/06/2016 : 51.891.143,92 €
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15/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CALVIN SMARTMETER ROLL-OUT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/06/2016
20160114
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CALVIN SMARTMETER PROGRAMME
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 40 million (EUR 53 million)
GBP 1665 million (EUR 2174 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework facility to support the roll-out of portfolios of smart gas and electricity meters for a number of energy suppliers in Great Britain.

The installation of smart meters and the development of remote control capabilities will allow remote readings, near real-time consumption information and better management of the network. The project aims at improving efficiency of the gas and electricity distribution systems as well as customer information and awareness.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises the installation of smart meters. Based on technical characteristics of the project it is unlikely that environmental impact assessment (EIA) will be required. The main potential impact on the environment is from the disposal of the old meters.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Kommentar(e)

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
15/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CALVIN SMARTMETER ROLL-OUT
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CALVIN SMARTMETER ROLL-OUT
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67713848
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160114
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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15/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CALVIN SMARTMETER ROLL-OUT
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Übersicht
CALVIN SMARTMETER PROGRAMME
Datenblätter
CALVIN SMARTMETER ROLL-OUT

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Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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