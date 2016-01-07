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DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 110.000.000 €
Industrie : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/04/2019 : 110.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - EIB vergibt bis zu 110 Millionen Euro an Dräger

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/04/2019
20160107
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
DRAEGERWERK AG & CO KGAA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 277 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

This project consists of research, development and innovation (RDI) investments related to medical technology.

This project concerns new product development, product improvements and product maintenance targeted for respiratory care, anaesthesia, thermoregulation, patient monitoring, clinical information technology (IT), workplace infrastructure and workplace and system functionality.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Research and development (R&D) activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU as amended.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
16/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - EIB vergibt bis zu 110 Millionen Euro an Dräger

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67549771
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160107
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132137202
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160107
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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16/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
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DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Datenblätter
DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen