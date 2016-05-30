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PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.248.868,78 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 45.248.868,78 €
Verkehr : 45.248.868,78 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2016 : 45.248.868,78 €
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13/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2016
20160083
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION
PRZEWOZY REGIONALNE SP ZOO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 200 million (EUR 46 million)
PLN 472 million (EUR 108 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Purchase of new and modernisation of existing rolling stock for Przewozy Regionalne, a regional rail passenger operator

The project will increase the quality of the passenger transport services provided by the promoter, and thereby will promote sustainable transport solutions in line with EU objectives. Furthermore, the rolling stock will provide services predominantly to convergence regions (mainly eastern and northern Poland), and thereby facilitate regional development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Neither rehabilitation nor manufacture of rail rolling stock falls within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; therefore no EIA is required. Compliance of associated facilities, in particular of any new depot or expansion of existing depots, if any, with EU directives on the environment will be analysed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68942127
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160083
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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13/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION
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PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION
Datenblätter
PRZEWOZY REGIONALNE ROLLING STOCK MODERNISATION

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen