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PPCR FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
85.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 85.000.000 €
Energie : 85.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2017 : 85.000.000 €
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16/12/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PPCR FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS - Link to Promoter's website for the NTS
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03/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PPCR FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: EIB unterstützt Erneuerbare-Energien-Projekte auf griechischen Inseln

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Dezember 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2017
20160042
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS
PPC RENEWABLES SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 85 million
EUR 114 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Multi-component investment programme comprising several sub-projects of (i) wind farms as well as (ii) small hydropower plants geographically dispersed throughout mainland Greece and the islands

The main purpose of the project is to increase energy generation in Greece through the development of renewable energy sources (onshore wind plants and small hydropower plants).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-projects comply with the EU acquis, in particular in the field of the environment, the Bank will require PPCR, the promoter, to take all the requisite measures to ensure that the environmental procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
16/12/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PPCR FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS - Link to Promoter's website for the NTS
03/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PPCR FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: EIB unterstützt Erneuerbare-Energien-Projekte auf griechischen Inseln

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - PPCR FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS - Link to Promoter's website for the NTS
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72611452
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160042
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PPCR FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
3 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73947835
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160042
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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16/12/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PPCR FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS - Link to Promoter's website for the NTS
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Übersicht
FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS
Datenblätter
PPCR FRAMEWORK LOAN FOR RENEWABLE INVESTMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: EIB unterstützt Erneuerbare-Energien-Projekte auf griechischen Inseln

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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