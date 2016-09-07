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LEG ENERGY EFFICIENT BUILDINGS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Energie : 1.000.000 €
Stadtentwicklung : 17.250.000 €
Dienstleistungen : 24.000.000 €
Industrie : 57.750.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2016 : 1.000.000 €
16/12/2016 : 17.250.000 €
16/12/2016 : 24.000.000 €
16/12/2016 : 57.750.000 €
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22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEG ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - LEG ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: #investEU - EIB und LEG unterzeichnen Kreditlinie zur Finanzierung von energetischen Modernisierungen im Wohnungsbestand

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2016
20160038
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
undisclosed
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 230 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in energy-efficient modernisation of residential housing and the construction of near-zero energy buildings (NZEB)

This operation supports regional, national and European objectives related to improving energy efficiency and increasing renewable energy generation in the housing sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting schemes that reduce energy consumption, increase the use of renewable energies and thus help to mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have a very limited negative environmental impact. The cumulated impact of sub-projects could instead generate important environmental benefits. Given the scale, location and nature of the individual schemes in built-up urban areas, an environmental impact assessment (EIA), as defined in the EIA Directive 2011/92/EU, is not required. The Bank will assess the promoter's capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's public disclosure policy, which aims to facilitate access by the public to environmentally relevant information.

The promoter has been assessed by the Bank as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the EIB Guide to Procurement or, if applicable, relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEG ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - LEG ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: #investEU - EIB und LEG unterzeichnen Kreditlinie zur Finanzierung von energetischen Modernisierungen im Wohnungsbestand

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEG ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67487845
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160038
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Energie
Dienstleistungen
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LEG ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165312592
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160038
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Energie
Dienstleistungen
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEG ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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LEG ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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