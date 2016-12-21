Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

FUEL EFFICIENCY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 500.000.000 €
Industrie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2016 : 500.000.000 €
Andere Links
Related public register
09/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FUEL EFFICIENCY RDI
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FUEL EFFICIENCY RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2016
20160027
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ZF FUEL EFFICIENCY RDI
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's activities related to fuel efficiency in the development of transmission systems and powertrain modules for passenger cars and commercial vehicles. In addition it concerns investments in electro-mobility-related research and development (R&D) activities.

The project will contribute to increasing the promoter's knowledge and know-how in the field of fuel-efficient and low-carbon powertrain technologies and is expected to lead to higher fuel efficiency and the reduction of CO2 emissions from motor vehicles.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. The Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments concern construction of engine test benches that could fall under Annex II of the EIA Directive, as well as any other environmental details of the project.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
09/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FUEL EFFICIENCY RDI
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FUEL EFFICIENCY RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FUEL EFFICIENCY RDI
Datum der Veröffentlichung
9 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66542945
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160027
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FUEL EFFICIENCY RDI
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130587848
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160027
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FUEL EFFICIENCY RDI
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FUEL EFFICIENCY RDI
Andere Links
Übersicht
ZF FUEL EFFICIENCY RDI
Datenblätter
FUEL EFFICIENCY RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen