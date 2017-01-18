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UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF)

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
83.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 83.500.000 €
Dienstleistungen : 20.040.000 €
Bildung : 63.460.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/10/2018 : 3.240.000 €
3/10/2018 : 10.260.000 €
7/07/2017 : 16.800.000 €
7/07/2017 : 53.200.000 €
(*) Einschließlich 10.260.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM ,a 3.240.000 € Investment Grants vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF)
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25/03/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF) - Rapport Environnemental - Construction du Campus
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Marokko: EIB vergibt Darlehen von 70 Millionen Euro für das Projekt EuroMed University of Fes
Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: Starkes EU-Engagement für den Ausbau der Euromed-Universität in Fès
Story zum Projekt
Geplatzte Träume müssen nicht sein

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Januar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/07/2017
20160017
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF)
PRIVATE ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 97 million
EUR 186 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
  • Bildung - Erziehung und Unterricht
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction of an eco-campus in Fez, with research facilities and equipment, teaching facilities, a student residency and sport facilities.

This new institution is co-developed with several European academic partners in order to offer training up to European standards, degrees certified for the European market, conduct high quality research and create cultural and economic bridges between the two shores of the Mediterranean Sea.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A project with similar characteristics within the EU would be classified under Annex II of Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, thus requiring a decision by the competent authority as to whether or not a formal environmental impact assessment (EIA) process is required. In an EU member state, universities specifically mentioned in the EIA Directive would not normally require an EIA. However, the projects could be covered by Annex II of the directive in relation to urban development and thus be subject to an EIA. The need for environmental studies and assessment has been reviewed during the appraisal process. The promoter has provided the EIB with the non-technical summary of the EIA carried out at building permit stage.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF)
25/03/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF) - Rapport Environnemental - Construction du Campus
25/03/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF) - Rapport d'Etude d'Impact
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Marokko: Starkes EU-Engagement für den Ausbau der Euromed-Universität in Fès

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF)
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69276352
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160017
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF) - Rapport Environnemental - Construction du Campus
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74616102
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160017
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF) - Rapport d'Etude d'Impact
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72813364
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160017
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF)
Datenblätter
UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES (UEMF)
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Photogallery

The European Investment Bank granted a EUR 70 million loan to the EuroMed University of Fes. The loan will finance the construction of the eco-campus, including the teaching and research premises, the sports area, the library and other facilities and equipment.
EuroMed University of Fes (UEMF)
Fotograf: Nicholas Lapite
©EIB
The European Investment Bank granted a EUR 70 million loan to the EuroMed University of Fes. The loan will finance the construction of the eco-campus, including the teaching and research premises, the sports area, the library and other facilities and equipment.
EuroMed University of Fes (UEMF)
Fotograf: Nicholas Lapite
©EIB
The European Investment Bank granted a EUR 70 million loan to the EuroMed University of Fes. The loan will finance the construction of the eco-campus, including the teaching and research premises, the sports area, the library and other facilities and equipment.
EuroMed University of Fes (UEMF)
Fotograf: Nicholas Lapite
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EuroMed University of Fes (UEMF)
Fotograf: Nicholas Lapite
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The European Investment Bank granted a EUR 70 million loan to the EuroMed University of Fes. The loan will finance the construction of the eco-campus, including the teaching and research premises, the sports area, the library and other facilities and equipment.
EuroMed University of Fes (UEMF)
Fotograf: Nicholas Lapite
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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