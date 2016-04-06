S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)

Übersicht
Upgrading of about 40 km of the S7 express road between Koszwaly and Kazimierzowo in Northern Poland
The project concerns the construction of a 40 km long 2 x 2 lane expressway with 12 metre median reserved for an additional lane, partially following the existing and partially along a new alignment in two northern voivodships of Poland - Pomeranian and Warminsko-Mazurskie. It is part of the S7 road linking Gdansk with Warsaw and further continuing south to Krakow and Slovakia. The project will facilitate the passage of long distance as well as regional traffic between Gdansk region and Warsaw and will improve traffic conditions on a heavily congested section between Gdansk and Elblag. The project includes 4 interchanges, more than 70 engineering structures, including 2 bridges over the Vistula river, as well as 26 animal passes. The project will complement the investments made so far on S7 road sections.
The project falls under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended, requiring a full EIA procedure. The project crosses the Natura 2000 site Dolina Dolnej Wisly (PLB040003). Therefore, the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC, as amended) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. The investments are included in the national road construction programme and the current operational programme infrastructure and environment, both of which were subject to a form of strategic environmental assessment. The procedures and outcomes of the environmental assessment are to be further reviewed during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.