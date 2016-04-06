Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)

Unterzeichnung(en)

Betrag
270.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 270.000.000 €
Verkehr : 270.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/11/2016 : 270.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)
Related public register
24/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG) - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Streszczenie w języku niespecjalistycznym - Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)
Related public register
24/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG) - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Streszczenie w języku niespecjalistycznym - Zadanie 2: Koszwały – Nowy Dwór Gdański
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 270 Millionen Euro für Sanierung von Straßeninfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 April 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/11/2016
20160014
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT / GDDKIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 240 million
EUR 680 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrading of about 40 km of the S7 express road between Koszwaly and Kazimierzowo in Northern Poland

The project concerns the construction of a 40 km long 2 x 2 lane expressway with 12 metre median reserved for an additional lane, partially following the existing and partially along a new alignment in two northern voivodships of Poland - Pomeranian and Warminsko-Mazurskie. It is part of the S7 road linking Gdansk with Warsaw and further continuing south to Krakow and Slovakia. The project will facilitate the passage of long distance as well as regional traffic between Gdansk region and Warsaw and will improve traffic conditions on a heavily congested section between Gdansk and Elblag. The project includes 4 interchanges, more than 70 engineering structures, including 2 bridges over the Vistula river, as well as 26 animal passes. The project will complement the investments made so far on S7 road sections.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended, requiring a full EIA procedure. The project crosses the Natura 2000 site Dolina Dolnej Wisly (PLB040003). Therefore, the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC, as amended) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. The investments are included in the national road construction programme and the current operational programme infrastructure and environment, both of which were subject to a form of strategic environmental assessment. The procedures and outcomes of the environmental assessment are to be further reviewed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
05/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)
24/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG) - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Streszczenie w języku niespecjalistycznym - Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)
24/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG) - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Streszczenie w języku niespecjalistycznym - Zadanie 2: Koszwały – Nowy Dwór Gdański
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 270 Millionen Euro für Sanierung von Straßeninfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)
Datum der Veröffentlichung
5 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67521412
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160014
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG) - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Streszczenie w języku niespecjalistycznym - Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański
Datum der Veröffentlichung
24 Sep 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65136655
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160014
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130333353
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160014
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG) - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Streszczenie w języku niespecjalistycznym - Zadanie 2: Koszwały – Nowy Dwór Gdański
Datum der Veröffentlichung
24 Sep 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65135349
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160014
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)
Related public register
24/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG) - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Streszczenie w języku niespecjalistycznym - Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)
Related public register
24/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG) - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Streszczenie w języku niespecjalistycznym - Zadanie 2: Koszwały – Nowy Dwór Gdański
Andere Links
Übersicht
S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)
Datenblätter
S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 270 Millionen Euro für Sanierung von Straßeninfrastruktur

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 270 Millionen Euro für Sanierung von Straßeninfrastruktur
Andere Links
Related public register
05/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)
Related public register
24/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG) - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Streszczenie w języku niespecjalistycznym - Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG)
Related public register
24/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - S7 EXPRESSWAY (GDANSK ELBLAG) - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Streszczenie w języku niespecjalistycznym - Zadanie 2: Koszwały – Nowy Dwór Gdański

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen