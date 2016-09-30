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PONT DE BIZERTE

Unterzeichnung(en)

Betrag
123.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 123.000.000 €
Verkehr : 123.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2016 : 123.000.000 €
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18/10/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PONT DE BIZERTE - ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’UNE LIAISON PERMANENTE ENTRE L’AUTOROUTE A4 ET LA VILLE DE BIZERTE
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02/05/2017 - Umsiedlungsplan - PONT DE BIZERTE - Cadre Politique de Réinstallation
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: Neue wirtschaftliche Perspektiven in der Region – Europa fördert Bau einer neuen Brücke in Bizerte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/01/2017
20160012
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PONT DE BIZERTE
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 123 million
EUR 247 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a 2x2 lane viaduct of about 2070 m and its connections to the urban network of the city of Bizerte

The project rationale is to reduce traffic congestion in the city centre of Bizerte, Tunisia's third-largest city.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project was located within the EU, it would fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and would require full EIA and public consultation. Two full EIA procedures with public consultations for the different components of the project have been done according to Tunisian national legislation. The Bank shall investigate environmental and social (E&S) aspects and verify that the promoter has followed the relevant EU environmental and social principles, standards and practices.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PONT DE BIZERTE - ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’UNE LIAISON PERMANENTE ENTRE L’AUTOROUTE A4 ET LA VILLE DE BIZERTE
Datum der Veröffentlichung
18 Oct 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68879147
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160012
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PONT DE BIZERTE
Datum der Veröffentlichung
25 Nov 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68441384
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160012
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - PONT DE BIZERTE - Plan d'Ation de Réinstallation complet
Datum der Veröffentlichung
11 May 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75233573
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20160012
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - PONT DE BIZERTE - Cadre Politique de Réinstallation
Datum der Veröffentlichung
2 May 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74373838
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20160012
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Tunesien: Neue wirtschaftliche Perspektiven in der Region – Europa fördert Bau einer neuen Brücke in Bizerte

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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