Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

OULU URBAN INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 300.000.000 €
Stadtentwicklung : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/06/2016 : 100.000.000 €
3/06/2019 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
Related public register
30/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB fördert Stadtentwicklungsvorhaben in Nordfinnland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 April 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/06/2016
20150907
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
OULUN KAUPUNKI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 702 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of financing multi-sectoral investment schemes forming part of the Municipality's multi-year investment programme. The project is expected to comprise small to medium-sized schemes in the fields of municipal infrastructure, mobility measures, education and sport, social and health infrastructure, district heating and water management and will benefit the City of Oulu in Northern Finland.

The city's long-term investment strategy aims to modernise the city's basic infrastructure and improving the quality of public services. The plan includes several components - public transport, street refurbishment, school upgrading, renovation of cultural heritage, reconstruction of social facilities, district heating and water supply - to be implemented over the next five years.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Finland, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity properly to apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (EU Directive 2002/91/EC) and its recast (2010/31/EU) will be further examined during appraisal. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
14/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
30/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB fördert Stadtentwicklungsvorhaben in Nordfinnland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
14 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67019498
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150907
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152644778
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150907
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
Related public register
30/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
Andere Links
Übersicht
OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
Datenblätter
OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB fördert Stadtentwicklungsvorhaben in Nordfinnland

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB fördert Stadtentwicklungsvorhaben in Nordfinnland
Andere Links
Related public register
14/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OULU URBAN INFRASTRUCTURE II
Related public register
30/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - OULU URBAN INFRASTRUCTURE II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen