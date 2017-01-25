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HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 150.000.000 €
Verkehr : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2017 : 150.000.000 €
Andere Links
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20/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Januar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2017
20150842
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN
HAMBURG PORT AUTHORITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 341 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project includes the construction of a new double-track railway lift bridge (New Kattwyk Railway Bridge), the construction of a new railway engine service plant, renovation works across the existing railway network inside the port of Hamburg and the acquisition of a firefighting vessel.

The project will contribute to the improved safety, efficiency and capacity of operations in the port of Hamburg.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, the Habitats Directive 92/43/EEC, the Birds Directive 2009/147/EC and the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended) will be verified during appraisal, including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation/compensation measures, environmental and social monitoring plans and biodiversity assessment requirements.

The promoter, Hamburg Port Authority, is a contracting entity within the meaning of Directive 2004/17/EC. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC as well as Directive 2007/66/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN
18/08/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN - Umweltverträglichkeitsstudie zum Projekt "Neue Bahnbrücke Kattwyk“
24/08/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN - Umweltverträglichkeitsstudie zum Projekt "Neue Bahnbrücke Kattwyk"
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72534310
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150842
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN - Umweltverträglichkeitsstudie zum Projekt "Neue Bahnbrücke Kattwyk“
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74052497
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150842
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN - Umweltverträglichkeitsstudie zum Projekt "Neue Bahnbrücke Kattwyk"
Datum der Veröffentlichung
24 Aug 2017
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73376066
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150842
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164571581
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150842
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN
Datenblätter
HAFENINFRASTRUKTUR HAMBURG TEN

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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