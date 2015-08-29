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DUINWATERBEDRIJF ZUID-HOLLAND - III

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 100.000.000 €
Wasser, Abwasser : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/07/2016 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUINWATERBEDRIJF ZUID-HOLLAND - III
Related public register
16/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DUINWATERBEDRIJF ZUID-HOLLAND - III
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB unterstützt die Modernisierung der Trinkwasserversorgung in der Region Den Haag

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 April 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/07/2016
20150829
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DUINWATERBEDRIJF ZUID-HOLLAND - III
DUNEA NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 210 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of a 5-year (2016-2020) investment programme related to the upgrading of drinking water supply and distribution networks in The Hague region. The programme consists mainly of renewal and upgrading of raw water conveyors, potable water distribution networks, pumping stations, water meters, and operational support infrastructure.

The project will secure or enhance the quality of life of up to 1.3 million inhabitants situated in The Hague region in the Netherlands by improving the quality and reliability of drinking water supply and by improving resource efficiency. The project allows for continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Drinking Water Directive (98/83/EC) and national norms. The project is therefore eligible for EIB finance under Article 309 point (c) common interest.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment is geared toward securing a sustainable management of water supply and distribution, bringing about positive social and environmental benefits. The upgrade of pumping stations and other network and process optimisation measures are examples of components with an impact on the environment and resource efficiency. Compliance with EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUINWATERBEDRIJF ZUID-HOLLAND - III
16/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DUINWATERBEDRIJF ZUID-HOLLAND - III
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB unterstützt die Modernisierung der Trinkwasserversorgung in der Region Den Haag

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUINWATERBEDRIJF ZUID-HOLLAND - III
Datum der Veröffentlichung
13 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67648091
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150829
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DUINWATERBEDRIJF ZUID-HOLLAND - III
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163262093
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150829
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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13/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUINWATERBEDRIJF ZUID-HOLLAND - III
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Datenblätter
DUINWATERBEDRIJF ZUID-HOLLAND - III
Zugehörige Pressemitteilungen
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