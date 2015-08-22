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BELFIUS ENERGY EFFICIENCY FL-PF4EE

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 75.000.000 €
Energie : 7.500.000 €
Industrie : 67.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/12/2016 : 7.500.000 €
5/12/2016 : 67.500.000 €
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Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2016
20150822
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BELFIUS ENERGY EFFICIENCY FL-PF4EE
BELFIUS BANQUE SA/NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Framework Loan will finance investments targeting energy efficiency measures undertaken by small and medium-sized enterprises (SMEs) and Midcaps in Belgium. The proposed operation relates to the financial instrument called the Private Finance for Energy Efficiency ("PF4EE").

Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELFIUS ENERGY EFFICIENCY FL-PF4EE
Datum der Veröffentlichung
14 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67012490
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150822
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
BELFIUS ENERGY EFFICIENCY FL-PF4EE
Datenblätter
BELFIUS ENERGY EFFICIENCY FL-PF4EE
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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