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ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 250.000.000 €
Energie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/02/2017 : 250.000.000 €
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Related public register
23/02/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Ellevio erhält EIB-Darlehen für Investitionen in ihr Stromnetz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/02/2017
20150820
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENT PROGRAMME
Privately owned electricity distribution network operator
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment schemes in the electricity distribution network covering various parts of Sweden, planned for implementation in the years 2017-2019

The investments focus mainly on increasing the capacity and renewing the network in one of the larger cities, continuing to weather-proof the rural network and preparing the network to receive more distributed renewable energy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes some facilities that fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The impact that can typically be expected for some schemes relates to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbances during construction. However, medium voltage (MV) and low voltage (LV) schemes are normally expected to have minimal or no environmental impact. The appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity and work procedures.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and/or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/02/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Ellevio erhält EIB-Darlehen für Investitionen in ihr Stromnetz

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
23 Feb 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70394523
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150820
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
142888271
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150820
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/02/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
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Datenblätter
ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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