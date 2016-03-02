Rural Telecom Network Expansion

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
The project consists of the purchase and installation of mobile telecom networks to extend the reach of telecommunication services to rural communities of the Democratic Republic of Congo (DRC) and Cameroon currently not served by any operator. The project is to be implemented from 2016 to 2018. Services will operate using the frequency bands awarded to established operators under revenue share agreements. By the end of 2018 the two networks are planned to provide coverage to over 3.6 m people based on 650 sites. The project will extend mobile telecommunication network population coverage from 75% to 80% in the DRC and from 85% to 95% in Cameroon. It includes investment in the core, access, transmission components and energy equipment.
The project aims to provide first-time access to mobile telecommunications (voice and data) for rural populations in Cameroon and Democratic Republic of Congo.
If located in the EU, the project would not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. During appraisal it will be assessed whether the promoter and its contractors will comply with local national legislation and international best practice on environmental and social issues.
The project's operation is considered as belonging to the private sector. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. During appraisal it will be assessed which components of investment costs will be eligible for EIB direct funding.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.