AGRO FOOD INDUSTRY RDI (MGF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project will finance Creta Farm's expansion plan through the development of new product lines in the premium branded meat snack and dairy segments based on the company's Oliving technology and with enhanced taste and health properties. The project costs incorporate the company's research, development and innovation (RDI) expenses and innovation-related capital expenditure (Capex) investments at its production facility in Crete over the period from 2016 to 2019.
The project is expected to maintain and increase the promoter's know-how in the premium branded meat snack and dairy segments, and its international expansion through exporting and licensing. Furthermore, the transaction would bring financial support to a Greek company which has constantly been contributing to employment in Greece.
The promoter's production facilities are certified under the highest industry and quality standards. The project is deemed to meet EIB environmental and social standards and is therefore acceptable for the Bank's financing.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.