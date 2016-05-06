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AGRO FOOD INDUSTRY RDI (MGF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 15.000.000 €
Industrie : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/05/2016 : 7.500.000 €
6/05/2016 : 7.500.000 €
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19/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGRO FOOD INDUSTRY RDI (MGF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: EIB unterzeichnet Darlehensvereinbarung mit Creta Farms – erste Finanzierung mit Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/05/2016
20150735
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AGRO FOOD INDUSTRY RDI (MGF)
CRETA FARM INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance Creta Farm's expansion plan through the development of new product lines in the premium branded meat snack and dairy segments based on the company's Oliving technology and with enhanced taste and health properties. The project costs incorporate the company's research, development and innovation (RDI) expenses and innovation-related capital expenditure (Capex) investments at its production facility in Crete over the period from 2016 to 2019.

The project is expected to maintain and increase the promoter's know-how in the premium branded meat snack and dairy segments, and its international expansion through exporting and licensing. Furthermore, the transaction would bring financial support to a Greek company which has constantly been contributing to employment in Greece.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter's production facilities are certified under the highest industry and quality standards. The project is deemed to meet EIB environmental and social standards and is therefore acceptable for the Bank's financing.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGRO FOOD INDUSTRY RDI (MGF)
Datum der Veröffentlichung
19 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66530290
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150735
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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