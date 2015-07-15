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SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 110.000.000 €
Verkehr : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2016 : 110.000.000 €
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13/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES - Projet de Bus à Haut Niveau de Service sur les agglomérations de Lens-Liévin et Hénin-Carvin
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsoffensive für Europa: Die EIB finanziert mit 100 Millionen Euro eine innovative und nachhaltige Verkehrslösung in der Region Hauts-de-France

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2016
20150715
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES
Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 210 millions
EUR 450 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Réalisation par le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle (SMT Artois-Gohelle) d'un projet de transport en commun comportant la création de six lignes de bus à haut niveau de service ainsi que l'acquisition de bus hybrides articulés de type BHNS, avec une expérimentation hydrogène (sur 6 bus)

Le projet met en oeuvre plusieurs mesures prévues dans le Plan de Déplacements Urbain (PDU) du SMT Artois-Gohelle, l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) pour les Communautés d'Agglomérations de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay. Il prévoit d'améliorer l'offre de transport tant d'un point de vue qualité de services que d'attractivité du transport collectif. Le but étant de promouvoir une mobilité solidaire et durable favorisant les modes alternatifs à l'automobile.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet comprend la création de voiries nouvelles sur des sections de moins de 10 kilomètres. De ce fait, il relève de l'annexe II de la directive 2011/92/UE et par conséquent la nécessité de mener une étude d'impact environnemental (EIE) est déterminée par des critères fixés par l'État membre. Conformément à la législation française, le projet a été soumis à une évaluation d'impact dans le cadre de la procédure de Déclaration d'utilité publique, dont la décision finale est attendue avant la fin de l'année 2016.

Une analyse plus détaillée des autres aspects environnementaux sera entreprise lors de l'instruction finale du projet.

En tant qu'autorité publique des transports, le SMT Artois-Gohelle est tenu de respecter les procédures de passation des marchés publics, en conformité avec les textes du droit français (le code des marchés publics et l'ordonnance du 6 juin 2005), issus de la transposition des directives communautaires (plus particulièrement la Directive 2004/17/CE).
La conformité avec la réglementation sera évaluée de manière plus approfondie pendant l'instruction du projet.

Weitere Unterlagen
13/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES - Projet de Bus à Haut Niveau de Service sur les agglomérations de Lens-Liévin et Hénin-Carvin
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES - Projet de Bus à Haut Niveau de Service sur les agglomérations de Lens-Liévin et Hénin-Carvin
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63575389
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150715
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68636862
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150715
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES
Datum der Veröffentlichung
26 Dec 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151885062
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150715
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES
Datenblätter
SMT ARTOIS GOHELLE - PROJET BHNS BULLES
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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