Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ROMANIA EU-COFINANCING FOR TRANSPORT 2014-20

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.000.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 1.000.000.000 €
Verkehr : 1.000.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/07/2017 : 1.000.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROMANIA EU-COFINANCING FOR TRANSPORT 2014-20
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB ergänzt EU-Zuschüsse für Verkehrsinfrastrukturprojekte mit Kofinanzierung über eine Milliarde Euro
Related sub-project
T MURES-OGRA-C TURZII A3 HIGHWAY (SPL 2015-0712)
Related sub-project
SEBES-TURDA A10 HIGHWAY (SPL 2015-0712)
Related sub-project
CFR ARAD-SIGHISOARA RAIL UPGRADE (SPL 2015-0712)
Related sub-project
LUGOJ-DEVA MOTORWAY II (SPL 2015-0712)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/07/2017
20150712
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROMANIA EU-COFINANCING FOR TRANSPORT 2014-20
COUNTERPART(S) TO BE DETERMINED
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million
EUR 6800 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Structural programme loan to co-finance transport investments under the Large Infrastructure Operational Programme 2014-2020 in Romania

The project is a structural programme loan (SPL) for Romania covering the transport components of the Large Infrastructure Operational Programme (LIOP) 2014-2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A strategic environmental assessment (SEA) is required for all operational programmes co-financed with EU funds. Compliance with the SEA Directive (2001/42/EC) will be assessed for the transport components of LIOP 2014-2020. The environmental impact and compliance of each project with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, Habitats Directive 92/43/EEC, Birds Directive 2009/147/EC and others, will be assessed in accordance with the procedures to be adopted for the SPL. The Bank requires the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directives 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
16/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROMANIA EU-COFINANCING FOR TRANSPORT 2014-20
Projekte zum thema
Related sub-project
T MURES-OGRA-C TURZII A3 HIGHWAY (SPL 2015-0712)
Related sub-project
SEBES-TURDA A10 HIGHWAY (SPL 2015-0712)
Related sub-project
CFR ARAD-SIGHISOARA RAIL UPGRADE (SPL 2015-0712)
Related sub-project
LUGOJ-DEVA MOTORWAY II (SPL 2015-0712)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB ergänzt EU-Zuschüsse für Verkehrsinfrastrukturprojekte mit Kofinanzierung über eine Milliarde Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROMANIA EU-COFINANCING FOR TRANSPORT 2014-20
Datum der Veröffentlichung
16 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68053555
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150712
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROMANIA EU-COFINANCING FOR TRANSPORT 2014-20
Andere Links
Übersicht
ROMANIA EU-COFINANCING FOR TRANSPORT 2014-20
Datenblätter
ROMANIA EU-COFINANCING FOR TRANSPORT 2014-20
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB ergänzt EU-Zuschüsse für Verkehrsinfrastrukturprojekte mit Kofinanzierung über eine Milliarde Euro
Related sub-project
T MURES-OGRA-C TURZII A3 HIGHWAY (SPL 2015-0712)
Related sub-project
SEBES-TURDA A10 HIGHWAY (SPL 2015-0712)
Related sub-project
CFR ARAD-SIGHISOARA RAIL UPGRADE (SPL 2015-0712)
Related sub-project
LUGOJ-DEVA MOTORWAY II (SPL 2015-0712)

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB ergänzt EU-Zuschüsse für Verkehrsinfrastrukturprojekte mit Kofinanzierung über eine Milliarde Euro
Andere Links
Related public register
16/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROMANIA EU-COFINANCING FOR TRANSPORT 2014-20
Related sub-project
T MURES-OGRA-C TURZII A3 HIGHWAY (SPL 2015-0712)
Related sub-project
SEBES-TURDA A10 HIGHWAY (SPL 2015-0712)
Related sub-project
CFR ARAD-SIGHISOARA RAIL UPGRADE (SPL 2015-0712)
Related sub-project
LUGOJ-DEVA MOTORWAY II (SPL 2015-0712)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen