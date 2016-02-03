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ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 40.000.000 €
Energie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/06/2016 : 40.000.000 €
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08/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND - Windpark Bruckneudorf
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Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Erstes EFSI-Projekt unterzeichnet
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Niederlande: EU-Bank unterstützt Investitionen in die Wassersicherheit und Wasserqualität

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/06/2016
20150689
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Energiepark Bruck GmbH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 74 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of two wind parks and a single wind turbine in the Austrian Federal States of Lower Austria and Burgenland, respectively. The project has a total capacity of 39 MW.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and energy efficiency objectives. The project further contributes to the Bank's priority objectives for climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Wind farms generally fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Their authorisation is subject to an EIA following the criteria set by the competent authority. Some turbines are located close to sites of nature conservation interest and also close to other wind farms. Potential impact on sites of nature conservation interest, including cumulative impacts, will be analysed carefully.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
08/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND - Windpark Bruckneudorf
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND - Windpark Bruckneudorf
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64595162
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150689
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND - Windpark Seibersdorf
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64601742
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150689
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
20 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65346868
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150689
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85050542
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150689
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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ENERGIEPARK BRUCK ONSHORE WIND
Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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