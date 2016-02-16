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WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6

Unterzeichnung(en)

Betrag
288.700.271,37 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 288.700.271,37 €
Wasser, Abwasser : 288.700.271,37 €
Unterzeichnungsdatum
20/01/2017 : 288.700.271,37 €
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/01/2017
20150683
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
GLAS CYMRU CYFYNGEDIG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 324 million (GBP 250 million)
EUR 777 million (GBP 600 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The programme forms part of Welsh Water's capital expenditure programme for the regulatory period 2015-20 (AMP6). The individual schemes are located throughout the entire service area. The programme is mainly driven by EU directives as applicable to the water and wastewater sector as well as resource efficiency and adaptation of the systems and infrastructures to climate change and demographic growth.

The project comprises improvements to water supply and wastewater collection and treatment as part of the promoter's regulatory investment programme AMP 6 (Asset Management Plan 6). The AMP 6 Programme was approved by the economic regulator OFWAT in 2014 in order to support compliance with EU directives and stricter standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme includes improvements to water supply and wastewater collection and treatment as part of the promoter's regulatory investment programme AMP6 to support maintenance and improvement of compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC). Compliance with the EU and national environmental legislation and procedures will be examined during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC , or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66097561
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150683
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6 - Bryn Cowlyd Water Treatment Works, Dolgarrog - Environmental Report
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151112479
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150683
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6 - Llanfoist Waste Water Treatment works - Non -Technical Summary
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150735169
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150683
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6 - Prioress Mill Raw Water Pumping Station - Link to Environmental Impact Assessments
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151198825
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150683
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6 - Prioress Mill Raw Water Pumping Station - Non-Technical Summary
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150730696
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150683
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150796092
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150683
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6 - I
Datenblätter
WELSH WATER AND WASTEWATER AMP6

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen