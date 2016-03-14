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FINA ENERJI WIND POWER PLANTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
49.800.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 49.800.000 €
Energie : 49.800.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/04/2017 : 16.800.000 €
28/10/2016 : 33.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 März 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/10/2016
20150575
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FINA ENERJI WIND POWER PLANTS
FINA ENERJI HOLDING AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 131 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of three wind-power plants in Turkey (Uluborlu, Kizilcaterzi and Karova) for a total capacity of 106MW, together with associated facilities, power substations and interconnection lines

Generation of electricity from onshore wind farms

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will review the environmental and social assessments and corresponding authorisation processes during appraisal, including a verification of compliance with its environmental and social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS - Karova Wind Farm
Datum der Veröffentlichung
8 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65303899
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150575
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS - Kızılcaterzi Wind Farm
Datum der Veröffentlichung
8 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65300870
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150575
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS - Uluborlu Wind Farm
Datum der Veröffentlichung
8 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65298241
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150575
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS - Uluborlu Wind Farm
Datum der Veröffentlichung
7 Jul 2016
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67565575
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150575
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS - Kızılcaterzi Wind Farm PDR Screening
Datum der Veröffentlichung
7 Jul 2016
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67582752
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150575
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS - Karova Wind Farm
Datum der Veröffentlichung
8 Jul 2016
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67585847
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150575
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS
Datum der Veröffentlichung
3 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68744876
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150575
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - FINA ENERJI WIND POWER PLANTS
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126959437
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150575
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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