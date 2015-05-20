SLOVAKIA RDP 2014-2020 CO-FINANCING

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Co-financing of selected measures of the Slovakian Rural Development Programme (RDP) for the 2014-2020 programming period
This project would follow on from the previous operation with the same promoter, which supported selected measures under Slovakia's first full RDP during the 2007-2013 programming period (2012-0478). As previously, the proposed EIB operation is expected to target selected elements of the Slovakian RDP, which in the current period comprises 15 out of 20 measures (including technical assistance related to the implementation of the RDP) provided for in Commission Implementing Regulation 808/2014 relating to the European Agriculture Fund for Rural Development (EAFRD).
The project is expected to deliver multiple environmental benefits. Certain activities included in the overall project may require an environmental impact assessment (EIA), subject to determination by the competent authority, in accordance with Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU, as amended). Where an action may affect a Natura 2000 site (designated according to Habitats Directive 1992/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to follow the directives' procedures as transposed into national law.
The procurement procedures to be employed will be reviewed by the Bank's services, to ensure compliance with the EIB's procurement guidelines. Where the beneficiary is a public administration entity, it will be required to follow EU public procurement rules, including publication of contract notices in the EU Official Journal, as implemented by national law.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.