Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 120.000.000 €
Stadtentwicklung : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2015 : 120.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Erstes EIB-Darlehen für Flüchtlingsunterkünfte geht an Förderbank ILB in Brandenburg

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2015
20150493
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 439 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to support investments into housing for refugees implemented and operated by local authorities in the Federal State of Brandenburg.

The project aims to strengthen the financial situation of municipalities investing in urgently needed accommodation for refugees in the Federal State of Brandenburg.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU directives will be verified during appraisal: Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Stategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the housing investments will be reviewed during project appraisal. Applicable energy efficiency requirements in line with the Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Erstes EIB-Darlehen für Flüchtlingsunterkünfte geht an Förderbank ILB in Brandenburg

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Datum der Veröffentlichung
6 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63899737
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150493
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132124435
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150493
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Andere Links
Übersicht
WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Datenblätter
WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Erstes EIB-Darlehen für Flüchtlingsunterkünfte geht an Förderbank ILB in Brandenburg

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Erstes EIB-Darlehen für Flüchtlingsunterkünfte geht an Förderbank ILB in Brandenburg
Andere Links
Related public register
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WOHNRAUM FUR FLUCHTLINGE (REFUGEE ACCOMMODATION)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen