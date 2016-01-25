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POLISH ACADEMY OF SCIENCES II

Unterzeichnung(en)

Betrag
130.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 130.000.000 €
Dienstleistungen : 130.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/03/2016 : 130.000.000 €
Andere Links
Related public register
08/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLISH ACADEMY OF SCIENCES II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ACADEMY OF SCIENCES II
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 130 Millionen Euro für wissenschaftliche und akademische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Januar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/03/2016
20150477
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POLISH ACADEMY OF SCIENCES II
REPUBLIQUE DE POLOGNE - MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 130 million
EUR 303 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of tangible and intangible investment costs incurred by institutes and research units belonging to the Polish Academy of Sciences.

The project contributes to the European Research Area (ERA), and Horizon 2020 objectives as well as to the Bank's priorities on innovation and skills. Moreover, the project contributes to the strengthening of research and development (R&D) potential in a convergence region. As such, the project is eligible for EIB finance under Article 309 of the EU Treaty, points c) common interest - knowledge economy (research and development) and a) projects for developing less-developed regions - convergence.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will finance the basic scientific activities and academic operations of the Academy. The Bank services will verify if environmental impact assessment (EIA) in accordance with EIA Directive 2011/92/EU will be required for any project component. For new and refurbished buildings Directive 2010/31/EU on energy performance of buildings will apply. The project may lead to outcomes with improved environmental characteristics.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
08/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLISH ACADEMY OF SCIENCES II
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ACADEMY OF SCIENCES II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 130 Millionen Euro für wissenschaftliche und akademische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLISH ACADEMY OF SCIENCES II
Datum der Veröffentlichung
8 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66882234
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150477
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ACADEMY OF SCIENCES II
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85346733
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150477
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLISH ACADEMY OF SCIENCES II
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ACADEMY OF SCIENCES II
Andere Links
Übersicht
POLISH ACADEMY OF SCIENCES II
Datenblätter
POLISH ACADEMY OF SCIENCES II
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 130 Millionen Euro für wissenschaftliche und akademische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 130 Millionen Euro für wissenschaftliche und akademische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen