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SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II

Unterzeichnung(en)

Betrag
260.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 260.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 260.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/05/2016 : 260.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
Related public register
31/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 September 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/05/2016
20150472
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 260 million
EUR 527 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to support public municipal infrastructure focusing on urban renewal and regeneration of city centres, including cultural heritage, housing and energy efficiency.

The EIB loan, with implementation planned for the 2015-2018 period, will complement the EU- and national grant programmes carried out by Sächsische Aufbaubank (SAB) and dedicated to public beneficiaries in Saxony.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Germany, as an EU member state, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU directives. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC and Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) (2010/31/EU), if relevant to the project, will be further examined during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
31/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64575830
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150472
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238659367
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150472
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
Related public register
31/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
Andere Links
Übersicht
SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II
Datenblätter
SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen