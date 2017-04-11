FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL

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- Industrie - Baugewerbe/Bau
Prêt pour le financement d'investissements d'amélioration de l'efficacité énergétique des logements sociaux en France dans le cadre du programme « prêt de haut de bilan bonifié » (PHBB) lancé par le gouvernement français en mai 2016
L'objectif est de dynamiser les plans stratégiques de patrimoine des bailleurs sociaux et leurs investissements entre 2016 et 2019, en favorisant la rénovation du parc social dans son ensemble ainsi que les constructions neuves. Ce programme permettra d'accompagner la mutation du parc social et de renforcer le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments.
Étant donné la nature (essentiellement de la rénovation énergétique et remise aux normes de logements sociaux existants), la taille et la localisation des sous-projets, la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE), telle que définie par la Directive 2011/92/UE n'est pas nécessaire.
La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les directives 2004/18/CE et/ou 2004/17/CE ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.
Le projet est dans le sous-secteur «Construction/Rénovation » qui relève du secteur « Industrie ». Le total des investissements représente 14,2 Mrds d'Euros pour la réhabilitation thermique et 24,4 Mrds d'Euros pour la construction de logements. Le total des investissements de secteur du logement social représente environ 20 Mrds d'Euros par an. La taille du projet a été limitée à 6,5 Mrds d'Euros.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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