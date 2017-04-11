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FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.000.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 1.000.000.000 €
Industrie : 1.000.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2017 : 200.000.000 €
1/06/2017 : 800.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/06/2017
20150263
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million
EUR 6500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Prêt pour le financement d'investissements d'amélioration de l'efficacité énergétique des logements sociaux en France dans le cadre du programme « prêt de haut de bilan bonifié » (PHBB) lancé par le gouvernement français en mai 2016

L'objectif est de dynamiser les plans stratégiques de patrimoine des bailleurs sociaux et leurs investissements entre 2016 et 2019, en favorisant la rénovation du parc social dans son ensemble ainsi que les constructions neuves. Ce programme permettra d'accompagner la mutation du parc social et de renforcer le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Étant donné la nature (essentiellement de la rénovation énergétique et remise aux normes de logements sociaux existants), la taille et la localisation des sous-projets, la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE), telle que définie par la Directive 2011/92/UE n'est pas nécessaire.

La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les directives 2004/18/CE et/ou 2004/17/CE ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Kommentar(e)

Le projet est dans le sous-secteur «Construction/Rénovation » qui relève du secteur « Industrie ». Le total des investissements représente 14,2 Mrds d'Euros pour la réhabilitation thermique et 24,4 Mrds d'Euros pour la construction de logements. Le total des investissements de secteur du logement social représente environ 20 Mrds d'Euros par an. La taille du projet a été limitée à 6,5 Mrds d'Euros.

Weitere Unterlagen
07/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL
Datum der Veröffentlichung
7 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74835517
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150263
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
167768166
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150263
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL
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Übersicht
FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL
Datenblätter
FRANCE EFFICACITE ENERGETIQUE LOGEMENT SOCIAL

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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