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CERN - HIGH LUMINOSITY LARGE HADRON COLLIDER

Unterzeichnung(en)

Betrag
228.206.298,5 €
Länder
Sektor(en)
Schweiz : 45.641.259,7 €
Frankreich : 182.565.038,8 €
Dienstleistungen : 228.206.298,5 €
Unterzeichnungsdatum
19/09/2016 : 45.641.259,7 €
19/09/2016 : 182.565.038,8 €
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06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CERN - HIGH LUMINOSITY LARGE HADRON COLLIDER
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweiz: EIB-Darlehen von 250 Millionen Schweizer Franken für den High Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC) des CERN in Genf

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 September 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/09/2016
20150246
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CERN - HIGH LUMINOSITY LARGE HADRON COLLIDER
EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
CHF 250 million (EUR 230 million)
CHF 949 million (EUR 875 million)
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

Financing of part of the European Organization for Nuclear Research (CERN) investment activities, related to studies, upgrades and implementation of new systems.

The High Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC) project represents an upgrade to increase the capacity (luminosity increase) of the current LHC accelerator at CERN. The project concerns the development and construction of accelerator system components, which will be installed in a tunnel 27 km in circumference, some 100 metres below ground, located between the Jura mountain range in France and Lake Geneva in Switzerland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The safety and radiation protection for the CERN installations is regulated by a tripartite convention between CERN, the French Nuclear Safety Authority (ASN) and the Office Fédéral de la Santé Publique Suisse. Given the increase of energy levels, it is expected that the site will require updated operating authorisations; during the due diligence the services will review the requirements and the status of the associated approval processes. Although research infrastructure is not specifically mentioned in Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, the services will verify if any related requests have been put forward by the relevant authorities, and will review their status along with any other environmental and safety-related issues.

CERN is an intergovernmental organisation with 21 member states and has defined and implemented the CERN procurement rules for the procurement of supplies and services. Like other large-scale pan-European research infrastructures, the public procurement is not covered by the provisions of the Directive on Public Procurement (2004/18/EC), as it falls under the exemption mentioned under the directive's Article 15 point (c). Nevertheless during the due diligence the services will review that the procedures ensure the best interests of the project.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CERN - HIGH LUMINOSITY LARGE HADRON COLLIDER
Datum der Veröffentlichung
6 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63919507
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150246
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
Frankreich
Schweiz
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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