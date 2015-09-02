CERN - HIGH LUMINOSITY LARGE HADRON COLLIDER

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Financing of part of the European Organization for Nuclear Research (CERN) investment activities, related to studies, upgrades and implementation of new systems.
The High Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC) project represents an upgrade to increase the capacity (luminosity increase) of the current LHC accelerator at CERN. The project concerns the development and construction of accelerator system components, which will be installed in a tunnel 27 km in circumference, some 100 metres below ground, located between the Jura mountain range in France and Lake Geneva in Switzerland.
The safety and radiation protection for the CERN installations is regulated by a tripartite convention between CERN, the French Nuclear Safety Authority (ASN) and the Office Fédéral de la Santé Publique Suisse. Given the increase of energy levels, it is expected that the site will require updated operating authorisations; during the due diligence the services will review the requirements and the status of the associated approval processes. Although research infrastructure is not specifically mentioned in Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, the services will verify if any related requests have been put forward by the relevant authorities, and will review their status along with any other environmental and safety-related issues.
CERN is an intergovernmental organisation with 21 member states and has defined and implemented the CERN procurement rules for the procurement of supplies and services. Like other large-scale pan-European research infrastructures, the public procurement is not covered by the provisions of the Directive on Public Procurement (2004/18/EC), as it falls under the exemption mentioned under the directive's Article 15 point (c). Nevertheless during the due diligence the services will review that the procedures ensure the best interests of the project.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.