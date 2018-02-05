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CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 140.000.000 €
Bildung : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/04/2018 : 140.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/05/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
Übergeordnetes Projekt
OPERATION CAMPUS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Februar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/04/2018
20150193
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
UNIVERSITE PARIS-SUD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 312 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Projet d'installation des pôles de recherche en biologie, pharmacie et chimie (BPC) de l'université Paris-Sud sur le plateau de Saclay. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'opération globale du Plateau de Saclay retenue par l'Etat dans le cadre du programme national "Opération Campus".

Le projet permettra d'améliorer les conditions de travail et de formation du personnel et des étudiants. Cela favorisera l'égalité des chances et l'équité régionale en permettant à davantage d'étudiants d'entreprendre des études de qualité dans l'enseignement supérieur. L'opération proposée sera menée entre 2014 et 2022. Les investissements répondent aux objectifs de la politique d'enseignement supérieur de l'Union Européenne et de la France. Le secteur de l'enseignement supérieur est en compétition au plan international ce qui implique que les universités doivent offrir un enseignement de très haute qualité et une recherche de pointe. Le projet renforcera les liens avec l'économie car un cinquième des coûts d'investissement prévus contribuera directement à l'amélioration des infrastructures de recherche et de développement (R&D) des universités. Les nouveaux bâtiments s'inscrivent dans une démarche de certification "haute qualité environnementale" (HQE).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La Directive 2011/92/EU ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les établissements d'enseignement, certains sous-projets pouvant être considérés comme des projets de rénovation urbaine (annexe II de la directive européenne). Ce point sera étudié en détail lors de l'évaluation. Il se peut que des sous-projets tiennent compte de normes très élevées d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement ou de développement durable. Ces projets seront probablement répertoriés sous la démarche HQE et d'autres sous la certification "bâtiment basse consommation" (BBC) ou "bâtiment énergie positive" (BEPOS). Les impacts sur les sites naturels seront vérifiés lors de l'évaluation.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004). Les procédures seront analysées lors des évaluations.

Weitere Unterlagen
11/05/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
OPERATION CAMPUS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
Datum der Veröffentlichung
11 May 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92793786
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150193
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81387375
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150193
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/05/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
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Übersicht
CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
Datenblätter
CAMPUS SACLAY UNIVERSITE PARIS-SUD
Übergeordnetes Projekt
OPERATION CAMPUS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen