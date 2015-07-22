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HBOR RISK-SHARING FOR MIDCAPS & OTHER PRIORITIES

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/11/2016 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Kroatien: Erste EFSI-Operation der EIB: HBOR erhält Garantie über 50 Millionen Euro für Midcap-Unternehmen und vorrangige Projekte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/11/2016
20150153
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HBOR RISK-SHARING FOR MIDCAPS & OTHER PRIORITIES
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed guarantee operation would be structured as a risk-sharing instrument to cover up to 50% of credit risk associated with a portfolio of existing corporate loans outstanding on HBOR's balance sheet. As a condition and with the resources made available by the guarantee, HBOR will grant new loans to mid-caps and other eligible promoters. The new loans will not be covered by the guarantee.

The proposed guarantee instrument is designed to facilitate the financial intermediary to finance new loans for mid-caps and other priority projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Kroatien: Erste EFSI-Operation der EIB: HBOR erhält Garantie über 50 Millionen Euro für Midcap-Unternehmen und vorrangige Projekte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen