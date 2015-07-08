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RZESZOW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
93.112.037,04 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 93.112.037,04 €
Stadtentwicklung : 27.002.490,74 €
Verkehr : 66.109.546,3 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2015 : 27.002.490,74 €
17/12/2015 : 66.109.546,3 €
Andere Links
Related public register
28/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RZESZOW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Related public register
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - RZESZOW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2015
20150148
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RZESZOW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
CITY OF RZESZOW
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 400 million (EUR 95 million)
PLN 2000 million (EUR 473 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of investments included in the investment plans of the City of Rzeszow primarily focused on roads and urban infrastructure (public transport, education, energy efficiency, water and waste water, sport facilities, culture).

The multi-sector sub-projects/schemes to be financed are expected to contribute to the implementation of the development strategy of Rzeszow which is being updated for 2015-2025 period. The city is located within a region (Podkarpackie Voivodeship NUTS II Region) classified by the EU as a less-developed region in the 2014-2020 programming period and thus eligible for the Bank under the EIB Cohesion Priority Regions objective.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the schemes might fall under Annex I or Annex II of Directive 2011/92/EC on environmental impact assessment (EIA). If any scheme had a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC) the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate.

Weitere Unterlagen
28/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RZESZOW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - RZESZOW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RZESZOW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
28 Oct 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62712695
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150148
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RZESZOW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
232964337
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150148
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RZESZOW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
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17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - RZESZOW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Andere Links
Übersicht
RZESZOW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Datenblätter
RZESZOW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen