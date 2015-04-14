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CAPENERGIE 3 FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 50.000.000 €
Energie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/07/2015 : 25.000.000 €
23/07/2015 : 25.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsplan für Europa: EIB-Gruppe beteiligt sich erstmals an Fonds für erneuerbare Energien in Frankreich

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2015
20150139
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAPENERGIE 3 FUND
Omnes Capital
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 245 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Infrastructure fund dedicated to renewable energy projects in Europe.

The fund will invest in small to medium-sized assets, with a view to aggregating these investments into larger portfolios.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund manager will be required to ensure that all investments comply with the EIB’s environmental and social standards. The legal documentation to be entered into by the Bank will include an obligation on the fund manager to ensure that the portfolio companies are in compliance with EU legislation. The fund’s environmental due diligence procedures will be reviewed during appraisal, in particular its procedures for ensuring compliance with EU environmental directives (including the Environmental Impact Assessment Directive, Habitats Directive and Birds Directive).

The fund is expected to invest mostly in private sector renewable energy projects. The Bank will require the fund manager to ensure that contracts for the implementation of the project invested into have been/shall be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
03/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAPENERGIE 3 FUND
16/12/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'Impact sur l'Environnement - PV Château d'Almenêches
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsplan für Europa: EIB-Gruppe beteiligt sich erstmals an Fonds für erneuerbare Energien in Frankreich

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAPENERGIE 3 FUND
Datum der Veröffentlichung
3 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61143010
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150139
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'Impact sur l'Environnement - PV Château d'Almenêches
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152072165
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150139
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAPENERGIE 3 FUND - Sintesi Non Tecnica - Parc Eólico 'Rosario'
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133218661
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150139
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAPENERGIE 3 FUND - Viiatin tuulivoimahanke: Ympäristövaikutusten arviointiselostus
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Finnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139305922
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150139
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAPENERGIE 3 FUND - Résumé Non Technique - Labruguière
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139305208
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150139
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'impact Neuilly-Monnes
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139298141
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150139
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAPENERGIE 3 FUND - Etude d'Impact sur l'environnement - Parc Photovoltaïque - Sainte Hélène
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86214231
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150139
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAPENERGIE 3 FUND - Resumé Non Technique - Parc Solaire Photovoltaïque - Colombelles
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86216224
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150139
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAPENERGIE 3 FUND - Resumé Non Technique - Parc eolien Reuilly & Diou
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122464437
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150139
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CAPENERGIE 3 FUND
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151544041
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150139
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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Übersicht
CAPENERGIE 3 FUND
Datenblätter
CAPENERGIE 3 FUND
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsplan für Europa: EIB-Gruppe beteiligt sich erstmals an Fonds für erneuerbare Energien in Frankreich

Aktuelles und Storys

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