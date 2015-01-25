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PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 175.000.000 €
Verkehr : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/04/2020 : 175.000.000 €
Andere Links
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30/11/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I - Raport O Oddziaływaniu Przedsięwzięcia Na Środowisko - Streszczenie W Języku Niespecjalistycznym
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 August 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/04/2020
20150125
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million
EUR 361 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the modernisation of a key section of the railway line running from Bedzin through Katowice in Poland to the Czech Republic-Slovakia border (E65 LOT C). This the first phase of a multi-phased modernisation of the line from Bedzin through Katowice to the Polish-Czech border.

The project is expected to increase the quality of rail services provided in Poland, as well as promote travel by rail. In line with EU objectives it should therefore enhance sustainable transport. Since the project is located in a convergence zone (Slaskie Region/NUTS PL22), it will also enhance regional development by enhancing connectivity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project has been subject to an Environmental Impact Assessment (EIA) in accordance with the Directive 2011/92/EU. The EIA and the development consents are to be reviewed during appraisal. The project's potential impacts on protected areas and species, in accordance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC), are to be appraised further.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/11/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I- Raport O Oddziaływaniu Przedsięwzięcia Na Środowisko
30/11/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I - Raport O Oddziaływaniu Przedsięwzięcia Na Środowisko - Streszczenie W Języku Niespecjalistycznym
30/11/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I - Streszczenie W Języku Niespecjalistycznym raportu o Oddziaływaniu na Środowisko
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I- Raport O Oddziaływaniu Przedsięwzięcia Na Środowisko
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2019
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124829288
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150125
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I - Raport O Oddziaływaniu Przedsięwzięcia Na Środowisko - Streszczenie W Języku Niespecjalistycznym
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2019
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124795622
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150125
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I - Streszczenie W Języku Niespecjalistycznym raportu o Oddziaływaniu na Środowisko
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2019
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124826150
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150125
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95229813
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150125
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256460583
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150125
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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30/11/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I- Raport O Oddziaływaniu Przedsięwzięcia Na Środowisko
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Übersicht
PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I
Datenblätter
PLK E65 SOUTHERN SECTION PHASE I

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen